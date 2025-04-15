  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Aston Villa-PSG MAÇI CANLI İZLE | Aston Villa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aston Villa-PSG MAÇI CANLI İZLE | Aston Villa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Aston Villa ile PSG karşı karşıya gelecek. Fransa'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazanırken, ikinci maçta hangi takımın yarı final biletini alacağı merak ediliyor. Unai Emery yönetiminde sürpriz bir sonuca imza atıp, bir üst tura çıkmayı hedefleyen İngiliz ekibi, taraftarı önünde zoru başarmak istiyor. Luis Enrique önderliğinde kupanın favori takımlarından biri olan PSG ise skor avantajını koruyup, Aston Villa deplasmanında hata yapmak istemiyor. Futbolseverler tarafından merakla beklenen karşılaşmada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Peki, Aston Villa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 11:26
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aston Villa-PSG MAÇI CANLI İZLE | Aston Villa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aston Villa-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Aston Villa ile PSG karşı karşıya gelecek. Fransa devi, Parc des Princes'te oynanan maçı 3-1 kazanırken, rövanşta ta skor avantajını koruyup yarı finale çıkmayı hedefliyor. Luis Enrique yönetiminde sezonun flaş takımlarından biri olmayı başaran Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia, Doue ve Dembele gibi hücum silahlarıyla rakip takımlara zor anlar yaşatıyor. Rövanş maçını evinde oynayacak Aston Villa ise tur umutlarını sürdürüyor. Unai Emery yönetiminde başarılı bir sezon geçiren İngiliz ekibi, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmada her iki takım da bir üst tura çıkmayı hedeflerken, "Aston Villa-PSG maçı şifresiz mi?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Aston Villa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak Aston Villa-PSG maçı 15 Nisan Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

ASTON VILLA-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-PSG maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

ASTON VILLA-PSG MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Pau Torres, Lucas Digne, Tielemans, McGinn, Asensio, Boubacar Kamara, Ramsey, Rashford

PSG: Donnarumma, Hakimi, Pacho, Beraldo, Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

GÖZLER DEMBELE'DE OLACAK

Aston Villa ile oynanacak rövanş maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Paris Saint-Germain'de gözler Ousmane Dembele'de olacak. Bu sezon takımın en önemli isimlerinden biri olmayı başaran Fransız yıldız futbolcu, hem Ligue 1'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımına kritik puanlar kazandırdı. Luis Enrique'nin göreve gelmesinin ardından yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken Dembele istatistikleri ile kariyer sezonlarından birini geçirmeyi sürdürüyor. İngiltere'de oynanacak rövanş maçında ilk 11'de başlaması beklenilen 27 yaşındaki futbolcunun skor katkısı verip vermeyeceği heyecanla bekleniyor.

PARIS SAINT-GERMAIN YARI FİNAL BİLETİNE ÇOK YAKIN

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Aston Villa ile karşı karşıya gelen PSG, Parc des Princes'te oynanan ilk maçı Doue, Kvaratskhelia ve Mendes'in golleriyle 3-1 kazandı. İngiltere'de oynanacak rövanş maçı öncesi skor avantajını eline alan Luis Enrique'nin öğrencileri, Aston Villa deplasmanında hata yapmak istemiyor. Yarı final biletini alıp, kupa hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen Fransız ekibinin, zorlu karşılaşmada nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer!
G.Saray bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı
DİĞER
Mauro Icardi için bomba gelişme! İtalyan basınından taraftarları üzecek iddia...
CHP'li Fidan Gül'e "ihaleye fesat" gözaltısı! Aynı evden Bilgehan Murat Miniç de çıktı: Beylikdüzü'nden Beykoz'a aşk ve yolsuzluk sarmalı
Icardi geri dönüşünü müjdeledi!
Hamsik'ten flaş paylaşım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Köhn müjdesi! G.Saray'a Köhn müjdesi! 12:20
Hamsik'ten flaş paylaşım! Hamsik'ten flaş paylaşım! 12:19
Cedi Osman 2 yıl daha Pana'da! Cedi Osman 2 yıl daha Pana'da! 11:39
Icardi geri dönüşünü müjdeledi! Icardi geri dönüşünü müjdeledi! 11:27
Aston Villa-PSG maçı saat kaçta? Aston Villa-PSG maçı saat kaçta? 11:26
G.Saray bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı G.Saray bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı 11:10
Daha Eski
Alperen'den double-double ortalama! Alperen'den double-double ortalama! 11:09
Skriniar'dan F.Bahçe'yi yıkan haber! Skriniar'dan F.Bahçe'yi yıkan haber! 10:45
Mimovic'ten dikkat çeken Mourinho sözleri! Mimovic'ten dikkat çeken Mourinho sözleri! 10:37
Rafa Silva'ya dev talip! Rafa Silva'ya dev talip! 10:20
Hakem camiasını sarsan iddia! Hakem camiasını sarsan iddia! 09:47
Borussia Dortmund-Barcelona maçı saat kaçta? Borussia Dortmund-Barcelona maçı saat kaçta? 09:45