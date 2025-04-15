Aston Villa-PSG MAÇI CANLI İZLE | Aston Villa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Aston Villa-PSG maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Aston Villa ile PSG karşı karşıya gelecek. Fransa devi, Parc des Princes'te oynanan maçı 3-1 kazanırken, rövanşta ta skor avantajını koruyup yarı finale çıkmayı hedefliyor. Luis Enrique yönetiminde sezonun flaş takımlarından biri olmayı başaran Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia, Doue ve Dembele gibi hücum silahlarıyla rakip takımlara zor anlar yaşatıyor. Rövanş maçını evinde oynayacak Aston Villa ise tur umutlarını sürdürüyor. Unai Emery yönetiminde başarılı bir sezon geçiren İngiliz ekibi, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Heyecan dolu karşılaşmada her iki takım da bir üst tura çıkmayı hedeflerken, "Aston Villa-PSG maçı şifresiz mi?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Aston Villa-PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında oynanacak Aston Villa-PSG maçı 15 Nisan Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

ASTON VILLA-PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-PSG maçı Tabii ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

ASTON VILLA-PSG MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Pau Torres, Lucas Digne, Tielemans, McGinn, Asensio, Boubacar Kamara, Ramsey, Rashford

PSG: Donnarumma, Hakimi, Pacho, Beraldo, Mendes, Vitinha, Fabian Ruiz, Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

GÖZLER DEMBELE'DE OLACAK

Aston Villa ile oynanacak rövanş maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Paris Saint-Germain'de gözler Ousmane Dembele'de olacak. Bu sezon takımın en önemli isimlerinden biri olmayı başaran Fransız yıldız futbolcu, hem Ligue 1'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle takımına kritik puanlar kazandırdı. Luis Enrique'nin göreve gelmesinin ardından yükselen form grafiğiyle dikkatleri üzerine çeken Dembele istatistikleri ile kariyer sezonlarından birini geçirmeyi sürdürüyor. İngiltere'de oynanacak rövanş maçında ilk 11'de başlaması beklenilen 27 yaşındaki futbolcunun skor katkısı verip vermeyeceği heyecanla bekleniyor.

PARIS SAINT-GERMAIN YARI FİNAL BİLETİNE ÇOK YAKIN

Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Aston Villa ile karşı karşıya gelen PSG, Parc des Princes'te oynanan ilk maçı Doue, Kvaratskhelia ve Mendes'in golleriyle 3-1 kazandı. İngiltere'de oynanacak rövanş maçı öncesi skor avantajını eline alan Luis Enrique'nin öğrencileri, Aston Villa deplasmanında hata yapmak istemiyor. Yarı final biletini alıp, kupa hedefine bir adım daha yaklaşmak isteyen Fransız ekibinin, zorlu karşılaşmada nasıl mücadele edeceği futbolseverler tarafından merak ediliyor.