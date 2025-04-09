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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları canlı izle (PSG-Aston Villa) (Barcelona-Borussia Dortmund)

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları canlı izle (PSG-Aston Villa) (Barcelona-Borussia Dortmund)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının heyecanı devam ediyor. 9 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'da başlayan karşılaşmalarda PSG Fransa'da Aston Villa'yı konuk ediyor. Diğer maçta ise Barcelona ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşıyor. Maçları haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 21:53 Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 21:56
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Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları canlı izle (PSG-Aston Villa) (Barcelona-Borussia Dortmund)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçlarının heyecanı devam ediyor.

22:00'da başlayan karşılaşmalarda PSG Fransa'da Aston Villa'yı konuk ediyor.

İspanya'da ise Barcelona ile Borussia Dortmund kozlarını paylaşıyor.

Bu heyecan dolu maçlarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BARCELONA - BORUSSIA DORTMUND MAÇI:

Barcelona: Szczesny, Kounde, Martinez, Cubarsi, Balde, De Jong, Pedri, Fermin Lopez, Raphinha, Yamal, Lewandowski.

Borussia Dortmund: Kobel, Bensebaini, Anton, Emre Can, Ryerson, Nmecha, Chukwuemeka, Brandt, Adeyemi, Gittens, Guirassy.

PSG - ASTON VILLA MAÇI:

PSG: Donnarumma, Hakimi, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Pau Torres, Digne, Tielemans, Kamara, McGinn, Rogers, Ramsey, Rashford

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