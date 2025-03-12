TIKLA İZLE | Atletico Madrid-Real Madrid maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? (Şampiyonlar Ligi)

Atletico Madrid-Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Santiago Bernabeu'da oynanan ilk maçı eflatun-beyazlılar Rodrygo ve Brahim Diaz'ın golleriyle 2-1 kazanmasını bildi. Atletico Madrid'in tek golünü ise Julian Alvarez kaydetti. Madrid derbisinin ikinci ayağında iki takım da kazanan taraf olmayı amaçlıyor. 15 kez kupayı kazanarak en çok şampiyon olan Real Madrid, bu sezon müzesine bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor. Carlo Ancelotti yönetiminde hata yapmak istemeyen İspanyol devi, zorlu deplasmanda çeyrek final biletini almayı amaçlıyor. Diego Simeone yönetiminde zoru başarmak isteyen Atletico Madrid ise iç saha avantajını kullanmayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Peki, Atletico Madrid-Real Madrid maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Atletico Madrid-Real Madrid maçı 12 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

ATLETICO MADRID-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Riyadh Air Metropolitano'da oynanacak Atletico Madrid-Real Madrid maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Gimenez, Lenglet, Rodrigo de Paul, Rivas, Lino, Llorente, Galan, Giuliano Simeone, Griezmann, Julian Alvarez

Real Madrid: Courtois, Valverde, Rüdiger, Raul, Mendy, Camavinga, Tchouameni, Diaz, Vinicius, Rodrygo, Mbappe

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında kritik bir mücadeleye çıkacak Real Madrid'de gözler Arda Güler'e çevrildi. Carlo Ancelotti yönetiminde genellikle oyuna sonradan dahil olan A Milli futbolcunun, Atletico Madrid maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in Madrid derbisinde yedek kulübesinde yer alacağı tahmin ediliyor. Teknik heyetin şans vermesi durumunda oyuna sonradan girmesi bekleniyor.