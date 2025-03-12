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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI İZLE | Lille-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI İZLE | Lille-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Lille ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Almanya'da oynanan maçta 1-1'lik sonuçla berabere kalan takımlar, ikinci maçta tur biletini almak için mücadele edecek. Fransa'da oynanacak mücadeleyi kazanarak adını çeyrek finale yazdırmak isteyen Lille, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Nuri Şahin sonrası Niko Kovac ile çıkış arayan Alman devi ise zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Peki, Lille-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 18:19
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CANLI İZLE | Lille-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lille-Bourssia Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Lille ile Borussia Dortmund karşı karşıya gelecek. Almanya'da oynanan maçta Adeyemi ve Haraldsson'un golleriyle 1-1 berabere kalan takımlar, ikinci maçta tur için sahaya çıkacak. Fransa'da kozlarını paylaşacak ekipler, hata yapmak istemiyor. İç saha avantajını kullanarak çeyrek final hesapları yapan Lille, Bruno Genesio yönetiminde turnuvanın sürpriz takımı olmayı sürdürüyor. Nuri Şahin sonrası Niko Kovac ile çıkış arayan Borussia Dortmund ise zorlu deplasmanda çıkış arıyor. İspanyol hakem Jose Sanchez'in yöneteceği kritik maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Lille-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LILLE-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Lille-Borussia Dortmund maçı 12 Mart Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

LILLE-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak Lille-Borussia Dortmund maçı Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Lille: Chevalier, Meunier, Diakite, Ribeiro, Ismaily, Mukau, Andre, Ethan Mbappe, Bouaddi, Haraldsson, David

Borussia Dortmund: Kobel, Schlotterbeck, Emre Can, Ryerson, Brandt, Gross, Sabitzer, Guirassy, Adeyemi, Bynoe-Gittens

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