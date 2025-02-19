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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu | CANLI İZLE (Devler Ligi'nde rövanş gecesi)

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu | CANLI İZLE (Devler Ligi'nde rövanş gecesi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı rövanş karşılaşmaları ile devam ediyor. Mücadeleleri haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz/takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 22:50
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu | CANLI İZLE (Devler Ligi'nde rövanş gecesi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

19 Şubat Çarşamba günü 23.00 seansında oynanacak olan rövanş karşılaşmalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz/takip edebilirsiniz...

PSV-JUVENTUS MAÇI İLK 11'LERİ

PSV: : Benitez, Ledezma, Flamingo, Boscagli, Junior, Schouten, Veerman, Saibari, Perisic, Lang, de Jong

JUVENTUS: Di Gregorio, Weah, Gatti, Veiga, Kelly, Koopmeiners, Locatelli, Conceiçao, McKennie, Gonzalez, Kolo Muani

PSG-BREST İLK 11'LER

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Barcola, Kvaratskhelia, Dembele

BREST: Coudert, Zogbe, Chardonnet, Coulibaly, Haidara, Fernandes, Melou, Pereira, Faivre, Balde, Sima

REAL MADRID-MANCHESTER CITY MAÇI İLK 11'LERİ:

REAL MADRID:

Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Ceballos, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe

MANCHESTER CITY:

Ederson, Khusanov, Stones, Dias, Gvardiol, Nico, İlkay, Bernardo Silva, Foden, Savinho, Marmoush

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