UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu | CANLI İZLE (Devler Ligi'nde rövanş gecesi)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.
19 Şubat Çarşamba günü 23.00 seansında oynanacak olan rövanş karşılaşmalarını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz/takip edebilirsiniz...
PSV-JUVENTUS MAÇI İLK 11'LERİ
PSV: : Benitez, Ledezma, Flamingo, Boscagli, Junior, Schouten, Veerman, Saibari, Perisic, Lang, de Jong
JUVENTUS: Di Gregorio, Weah, Gatti, Veiga, Kelly, Koopmeiners, Locatelli, Conceiçao, McKennie, Gonzalez, Kolo Muani
PSG-BREST İLK 11'LER
PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Barcola, Kvaratskhelia, Dembele
BREST: Coudert, Zogbe, Chardonnet, Coulibaly, Haidara, Fernandes, Melou, Pereira, Faivre, Balde, Sima
REAL MADRID-MANCHESTER CITY MAÇI İLK 11'LERİ: REAL MADRID:
REAL MADRID:Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Mendy, Ceballos, Tchouameni, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Mbappe
MANCHESTER CITY:
MANCHESTER CITY:Ederson, Khusanov, Stones, Dias, Gvardiol, Nico, İlkay, Bernardo Silva, Foden, Savinho, Marmoush