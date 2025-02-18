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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi | CANLI İZLE (Devler Ligi'nde rövanş heyecanı)

UEFA Şampiyonlar Ligi | CANLI İZLE (Devler Ligi'nde rövanş heyecanı)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 18 Şubat Salı günü saat 23.00 seansında oynanacak olan rövanş karşılaşmalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 22:56
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UEFA Şampiyonlar Ligi | CANLI İZLE (Devler Ligi'nde rövanş heyecanı)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor.

18 Şubat Salı günü saat 23.00 seansında oynanacak olan rövanş karşılaşmalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BAYERN MUNIH - CELTIC İLK 11'LER

Bayern Münih:

Neuer; Stanisic, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Gnabry; Kane

Celtic: Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Trusty, Schlupp; McGregor; Engels, Hatate; Kühn, Maeda, Jota.

ATALANTA - CLUB BRUGGE MAÇI İLK 11'LERİ

Atalanta:

Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Pasalic; Retegui

Club Brugge: Mignolet; Seys, Ordóñez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutglà

BENFICA - MONACO MAÇI İLK 11'LERİ:

Benfica: Trubin, Araújo, António Silva, Otamendi, Carreras; Barreiro, Orkun Kökçü, Aursnes; Kerem , Pavlidis, Schjelderup

Monaco:

Majecki; Diatta, Singo, Kehrer, Caio Henrique; Akliouche, Camara, Mawissa, Ben Seghir; Embolo, Minamino.

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