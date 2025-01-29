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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Young Boys - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Young Boys - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Young Boys ile Kızılyıldız kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Young Boys - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 11:30 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 11:50
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Young Boys - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Young Boys - Kızılyıldız maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Young Boys ile Kızılyıldız kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Young Boys - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YOUNG BOYS - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Young Boys - Kızılyıldız maçı 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

YOUNG BOYS - KIZILYILDIZ MAÇI CANLI İZLE

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