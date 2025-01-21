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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kerem Aktürkoğlu Barcelona maçında Benfica'ya penaltı kazandırdı

Kerem Aktürkoğlu Barcelona maçında Benfica'ya penaltı kazandırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde sahasında Barcelona'yı konuk eden Benfica'da forma giyen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu takımına penaltı kazandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 23:52
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Kerem Aktürkoğlu Barcelona maçında Benfica'ya penaltı kazandırdı

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile evinde karşı karşıya geldi.

Lizbon'daki Estádio da Luz'da oynanan mücadelenin 29. dakikasında gelişen Benfica atağında ceza sahasına koşu yapan Kerem Aktürkoğlu topu Barcelona file bekçisi Wojciech Szczesny'nin üzerinden aşırdı. Kendi de zıplayan Kerem, ayağının Szczesny'ye takılması sonrası yerde kalınca maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Vangelis Pavlidis vuruşunu gole çevirdi ve hat-trick yaparak skoru 3-1'e getirdi.

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