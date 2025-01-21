Kerem Aktürkoğlu Barcelona maçında Benfica'ya penaltı kazandırdı

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile evinde karşı karşıya geldi.

Lizbon'daki Estádio da Luz'da oynanan mücadelenin 29. dakikasında gelişen Benfica atağında ceza sahasına koşu yapan Kerem Aktürkoğlu topu Barcelona file bekçisi Wojciech Szczesny'nin üzerinden aşırdı. Kendi de zıplayan Kerem, ayağının Szczesny'ye takılması sonrası yerde kalınca maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.

Topun başına geçen Vangelis Pavlidis vuruşunu gole çevirdi ve hat-trick yaparak skoru 3-1'e getirdi.

İşte o anlar...