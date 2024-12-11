Borussia Dortmund - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Borussia Dortmund - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Borussia Dortmund ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Dortmund - Barcelona maçı 11 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND - BARCELONA MAÇI CANLI İZLE