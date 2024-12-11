  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Borussia Dortmund - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Borussia Dortmund ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 08:00 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 08:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Borussia Dortmund - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Borussia Dortmund - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Borussia Dortmund ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BORUSSIA DORTMUND - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Borussia Dortmund - Barcelona maçı 11 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND - BARCELONA MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Talisca transferinde sıcak gelişme!
Cimbom'dan Arias için yeni plan!
DİĞER
Son dakika haberleri: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu tartışmalı pozisyonu yorumladı! "Türk futboluna provokasyondur"
CANLI | Beşar Esad devrildi İsrail Golan'ı işgale başladı! Askeri alanlar hedef alındı
Kerem için transfer iddiası! Yeni takımı...
VAR konuşmaları açıklandı! Barış Alper - Manaj...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:15
Brugge geriden gelip kazandı! Brugge geriden gelip kazandı! 01:15
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:14
Brugge geriden gelip kazandı! Brugge geriden gelip kazandı! 01:14
Gol düellosunda 3 puan R. Madrid'in! Gol düellosunda 3 puan R. Madrid'in! 01:03
Leverkusen son dakika golüyle kazandı! Leverkusen son dakika golüyle kazandı! 01:02
Daha Eski
Brest sürpriz yapmaya devam ediyor! Brest sürpriz yapmaya devam ediyor! 01:02
B. Münih deplasmanda farklı kazandı! B. Münih deplasmanda farklı kazandı! 01:02
Gol düellosunda kazanan Aston Villa Gol düellosunda kazanan Aston Villa 01:02
Leverkusen son dakika golüyle kazandı! Leverkusen son dakika golüyle kazandı! 01:00
Gol düellosunda kazanan Aston Villa Gol düellosunda kazanan Aston Villa 01:00
Gol düellosunda 3 puan R. Madrid'in! Gol düellosunda 3 puan R. Madrid'in! 00:55