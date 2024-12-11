Borussia Dortmund 2-3 Barcelona | MAÇ SONUCU - ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6'ncı haftasında heyecan dolu bir maç oynandı.
Nuri Şahin'in teknik direktörlük görevini üstlendiği Borussia Dortmund, İspanyol devi Barcelona'yı konuk etti. 5 golün atıldığı mücadele 3-2 Barcelona'nın üstünlüğü ile sona erdi.
Konuk ekibe zaferi getiren golleri 53'üncü dakikada Raphinha, 75'inci ve 85'inci dakikalarda Ferran Torres kaydetti.
Ev sahibi ekibin golleri ise 60 ve 78'inci dakikalarda Guirassy'nin ayağından geldi.
Bu sonucun ardından Barcelona puanını 15'e yükseltirken, Borussia Dortmund ise haftayı 9'uncu sırada tamamladı.
Barcelona bir sonraki hafta Benfica deplasmanına konuk olurken, Borussia Dortmund ise Bologna deplasmanına çıkacak.