Club Brugge 2-1 Sporting Lizbon (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta müsabakasında Belçika temsilcisi Club Brugge, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u Jan Breydel Stadyumu'nda ağırladı. Maçın henüz daha 3. dakikasında Catamo'nun golüyle öne geçen Lizbon, Eduardo Quaresma'nın 24. dakikada kendi kalesine attığı gole engel olamadı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sonlandı. İkinci yarıda ise Club Brugge 83. dakikada Casper Nielsen'in attığı golle 2-1 öne geçti ve mücadele bir skorla sonlandı.

Böylece Brugge puanını 10'a yükselterek ilk 24'deki yerini sağlamlaştırdı. Teknik direktör Ruben Amorim'in Manchester United'a gidişi sonrası üst üste kötü sonuçlar almaya devam eden Sporting Lizbon ise bu mağlubiyetin ardından 10 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Club Brugge evinde İtalyan devi Juventus'u ağırlayacak. Sporting Lizbon ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç sonunda henüz puanla tanışamayan RB Leipzig'e konuk olacak.