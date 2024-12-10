  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge 2-1 Sporting Lizbon (MAÇ SONUCU ÖZET)

Club Brugge 2-1 Sporting Lizbon (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta müsabakasında evinde Sporting Lizbon'u ağırlayan Club Brugge, maçın erken dakikalarında 1-0 geriye düşmesine skoru çevirerek 2-1 galip gelmesini bildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 01:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Club Brugge 2-1 Sporting Lizbon (MAÇ SONUCU ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta müsabakasında Belçika temsilcisi Club Brugge, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u Jan Breydel Stadyumu'nda ağırladı. Maçın henüz daha 3. dakikasında Catamo'nun golüyle öne geçen Lizbon, Eduardo Quaresma'nın 24. dakikada kendi kalesine attığı gole engel olamadı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sonlandı. İkinci yarıda ise Club Brugge 83. dakikada Casper Nielsen'in attığı golle 2-1 öne geçti ve mücadele bir skorla sonlandı.

Böylece Brugge puanını 10'a yükselterek ilk 24'deki yerini sağlamlaştırdı. Teknik direktör Ruben Amorim'in Manchester United'a gidişi sonrası üst üste kötü sonuçlar almaya devam eden Sporting Lizbon ise bu mağlubiyetin ardından 10 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Club Brugge evinde İtalyan devi Juventus'u ağırlayacak. Sporting Lizbon ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maç sonunda henüz puanla tanışamayan RB Leipzig'e konuk olacak.

VAR konuşmaları açıklandı! Barış Alper - Manaj...
F.Bahçe'ye 45 milyon Euro'luk yıldız! Aranan kan bulundu
DİĞER
Son dakika | Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı: Hakime hakaret ve tehditler yağdırmıştı!
Başkan Erdoğan'dan Suriye mesajı: Türkiye tüm vücudunu koymaya hazırdır
Talisca transferinde sıcak gelişme!
G.Saray genç oyuncunun sözleşmesini uzattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG 3 puanı 3 golle aldı! PSG 3 puanı 3 golle aldı! 01:14
Brugge geriden gelip kazandı! Brugge geriden gelip kazandı! 01:14
Leverkusen son dakika golüyle kazandı! Leverkusen son dakika golüyle kazandı! 01:00
Gol düellosunda kazanan Aston Villa Gol düellosunda kazanan Aston Villa 01:00
Gol düellosunda 3 puan R. Madrid'in! Gol düellosunda 3 puan R. Madrid'in! 00:55
Brest sürpriz yapmaya devam ediyor! Brest sürpriz yapmaya devam ediyor! 00:54
Daha Eski
B. Münih deplasmanda farklı kazandı! B. Münih deplasmanda farklı kazandı! 00:53
Zagreb'de sessiz gece Zagreb'de sessiz gece 22:52
Liverpool tek golle kazandı Liverpool tek golle kazandı 22:43
PFDK sevkleri açıklandı PFDK sevkleri açıklandı 22:30
Valverde'den Fenerbahçe'ye övgü! Valverde'den Fenerbahçe'ye övgü! 21:50
Kuzey Tunçelli'den dünya gençler rekoru! Kuzey Tunçelli'den dünya gençler rekoru! 21:35