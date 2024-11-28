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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Emiliano Martinez'den Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz istatistik!

Emiliano Martinez'den Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz istatistik!

Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Arjantinli kalecisi Emiliano Martinez, Şampiyonlar Ligi'nde inanılması güç bir istatistik yakaladı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 15:47
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Emiliano Martinez'den Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz istatistik!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın kalecisi Emiliano Martinez, Şampiyonlar Ligi'nde enfes bir sezon geçiriyor. Son olarak dün akşam konuk ettiği Juventus ile 0-0 berabere kalan Aston Villa, puanını 10'a çıkardı ve ilk 8 sıra için iddiasını sürdürdü.Öte yandan Emiliano Martinez, Devler Ligi'nde yaptığı kurtarışlarla takımını sırtlıyor.

Aston Villa 5 haftası geride kalan Şampiyonlar Ligi'nde kalesinde sadece 1 gol görürken, Arjantinli eldiven harika bir istatistiğe imza attı. Emiliano Martinez, Opta'nın verilerine göre Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon kalesine gelen 25 şutun 24'ünü kurtardı ve bu alanda açık ara zirvede yer aldı.

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