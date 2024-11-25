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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Milano - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Milano - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Milano ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'reli futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milano - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 12:50 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 13:10
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Milano - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Milano - Leipzig maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Milano ile Leipzig kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milano - Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILANO - LEIBZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milano - Leipzig maçı 26 Kasım Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MILANO - LEIBZIG MAÇI CANLI İZLE

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