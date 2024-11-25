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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bratislava - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bratislava - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bratislava ile Milan kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bratislava - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 11:40 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 11:40
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Bratislava - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Bratislava - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Bratislava ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bratislava - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRATISLAVA - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bratislava - Milan maçı 26 Kasım Salı günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BRATISLAVA - MILAN MAÇI CANLI İZLE

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