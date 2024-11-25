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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Barcelona - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Barcelona - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Barcelona ile Brest kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'reli futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 11:25 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 11:40
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Barcelona - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Barcelona - Brest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Barcelona ile Brest kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - BREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Brest maçı 26 Kasım Salı günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BARCELONA - BREST MAÇI CANLI İZLE

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