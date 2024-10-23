  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Atletico Madrid ile Lille kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Atletico Madrid - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Atletico Madrid ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Lille maçı 23 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - LILLE MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - Türk Telekom
F.Bahçe'de flaş Osayi gerçeği! Takımda kalacak mı?
DİĞER
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu! Yapay zeka açıkladı...
Devlet Bahçeli'nin "İmralı" çıkışının kodları: Bu riski neden aldı?
Yunus'a 2 talip birden! Elfsborg maçını izleyecekler
G.Saray'dan orta saha sürprizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Malmö - Olympiakos maçı ne zaman? Malmö - Olympiakos maçı ne zaman? 09:49
Dipten zirveye Dipten zirveye 09:46
Twente - Lazio maçı ne zaman? Twente - Lazio maçı ne zaman? 09:46
Porto - Hoffenheim maçı ne zaman? Porto - Hoffenheim maçı ne zaman? 09:43
Athletic Bilbao - Slavia Prag maçı ne zaman? Athletic Bilbao - Slavia Prag maçı ne zaman? 09:39
Geri adım attı! F.Bahçe'de İrfan Can krizi Geri adım attı! F.Bahçe'de İrfan Can krizi 09:38
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Osayi gerçeği! Takımda kalacak mı? F.Bahçe'de flaş Osayi gerçeği! Takımda kalacak mı? 09:35
F.Bahçe'ye Atletico Madrid'den sol bek! F.Bahçe'ye Atletico Madrid'den sol bek! 09:34
Karabağ - Ajax maçı ne zaman? Karabağ - Ajax maçı ne zaman? 09:20
PAOK - Viktoria Plzen maçı ne zaman? PAOK - Viktoria Plzen maçı ne zaman? 09:16
Maccabi Tel Aviv - Real Sociedad maçı ne zaman? Maccabi Tel Aviv - Real Sociedad maçı ne zaman? 09:07
Ferencvaros - Nice maçı ne zaman? Ferencvaros - Nice maçı ne zaman? 09:03