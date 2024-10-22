Manchester City - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester City - Sparta Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Manchester City ile Sparta Prag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY - SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Sparta Prag maçı 23 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY - SPARTA PRAG MAÇI CANLI İZLE