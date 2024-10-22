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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Brest - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Brest ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 10:39 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 10:50
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Brest - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Brest - Bayer Leverkusen maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Brest ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brest - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BREST - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brest - Bayer Leverkusen maçı 23 Ekim Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BREST - BAYER LEVERKUSEN MAÇI CANLI İZLE

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