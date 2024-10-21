Milan - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Milan - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Milan ile Club Brugge kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Club Brugge maçı 22 Ekim Salı günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.