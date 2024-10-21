Arsenal - Shakhtar D. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Arsenal - Shakhtar D. maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Arsenal ile Shakhtar D. kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Shakhtar D. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - SHAKHTAR D. MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Shakhtar D. maçı 22 Ekim Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.