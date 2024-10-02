Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun geceye damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları geride kaldı. Yeni formayla lig usulü oynanan bu arenada sürprizlerle dolu sonuçlar alındı.
Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yıldızlaştığı maçta Benfica, Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.
Juventus'ta ilk 11'de başlayan ve 60 dakika sahada kalan Kenan Yıldız'lı Torino ekibi, Leipzig'i 3-2 mağlup etti.
İŞTE GECENİN SONUÇLARI:
S. DONETSK 0-3 ATALANTA
LILLE 1-0 REAL MADRID
BENFICA 4-0 ATLETICO MADRID
LIVERPOOL 2-0 BOLOGNA
D. ZAGREB 2-2 MONACO
ASTON VILLA 1-0 BAYERN MÜNİH
LEIPZIG 2-3 JUVENTUS
STURM GRAZ 0-1 CLUB BRUGGE