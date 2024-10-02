  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun geceye damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi yeni formatıyla 2. haftayı geride bıraktı. Gecenin maçlarında sürprizlerle dolu sonuçlar alındı. Benfica'nin Atletico Madrid'i 4-0 mağlup ettiği mücadelede Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü maça damga vurdu. İşte Devler Ligi'ndeki toplu sonuçlar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 00:04 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 00:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şampiyonlar Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! Kerem Aktürkoğlu ve Orkun geceye damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları geride kaldı. Yeni formayla lig usulü oynanan bu arenada sürprizlerle dolu sonuçlar alındı.

Milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün yıldızlaştığı maçta Benfica, Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti.

Juventus'ta ilk 11'de başlayan ve 60 dakika sahada kalan Kenan Yıldız'lı Torino ekibi, Leipzig'i 3-2 mağlup etti.

İŞTE GECENİN SONUÇLARI:

GIRONA 2-3 FEYENOORD

S. DONETSK 0-3 ATALANTA

LILLE 1-0 REAL MADRID

BENFICA 4-0 ATLETICO MADRID

LIVERPOOL 2-0 BOLOGNA

D. ZAGREB 2-2 MONACO

ASTON VILLA 1-0 BAYERN MÜNİH

LEIPZIG 2-3 JUVENTUS

STURM GRAZ 0-1 CLUB BRUGGE

Önce kerem sonra Orkun! Golleri izleyin...
G.Saray İngiliz yıldızı listeye aldı
DİĞER
Reha Muhtar'ın felç kalma durumu var mı? Eski sevgilisi Nilüfer'den Reha Muhtar açıklaması!
CANLI | Lübnan ordusu 'İsrail geri çekildi' dedi! Bu kez Şam'ı hedef aldılar | Guterres'e siyonist ambargo
Derbi için erteleme kararı!
Buruk'tan F.Bahçe göndermesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ah be Arda! 90. dakikada kritik an... Ah be Arda! 90. dakikada kritik an... 00:11
Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! Devler Ligi'nde sürprizlerle dolu gece! 00:04
Batshuayi'den Fenerbahçe formalı paylaşım Batshuayi'den Fenerbahçe formalı paylaşım 22:40
Önce kerem sonra Orkun! Golleri izleyin... Önce kerem sonra Orkun! Golleri izleyin... 22:24
Derbi için erteleme kararı! Derbi için erteleme kararı! 19:28
Viktors Morozs: G.Saray... Viktors Morozs: G.Saray... 19:09
Daha Eski
Buruk'tan F.Bahçe göndermesi! Buruk'tan F.Bahçe göndermesi! 17:57
Mourinho:Hiç pişman değilim... Mourinho:Hiç pişman değilim... 17:53
Sakaryaspor'da Mesut Bakkal dönemi! Sakaryaspor'da Mesut Bakkal dönemi! 16:33
Fırtına'nın Hatayspor mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Hatayspor mesaisi sürüyor! 16:21
Joseph Oosting: F.Bahçe ve M. City... Joseph Oosting: F.Bahçe ve M. City... 16:00
Al Wehda - Al Fayha maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Al Wehda - Al Fayha maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? 15:34