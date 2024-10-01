Lille - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Lille - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Lille ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Real Madrid maçı 2 Ekim Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.