Kerem Aktürkoğlu yedek mi olacak? Benfica - Atletico Madrid maçı öncesi flaş gelişme...

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftada oynanacak Atletico Madrid maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE LAGE'NİN SÖZLERİ:

Tek şüphem Di Maria'yı nerede oynatacağım. Sağda mı, solda mı çünkü birebirde çok güçlü bir oyuncu.

KEREM YEDEK Mİ?

Portekizli teknik adam, Di Maria'yı solda kullanması durumunda Kerem Aktürkoğlu'nun yedek kalıp kalmayacağına yönelik gelen sorunun ardından, "Bu şart değil. Di Maria'yı sol kanada koyarsam zaten yapıyı değiştirmiş olurum ama yine de bunu düşünmemiz gerekiyor. Ben sadece bu maçta onların en iyi versiyonlarının sahada olmasını istiyorum." dedi.