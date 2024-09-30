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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

B. Leverkusen - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. B. Leverkusen ile Milan plaff off maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, B. Leverkusen - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 12:20
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B. Leverkusen - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

B. Leverkusen - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. B. Leverkusen ile Milan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, B. Leverkusen - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

B. LEVERKUSEN - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

B. Leverkusen - Milan maçı 1 Ekim Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma tabii Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

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