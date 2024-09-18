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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Kenan Yıldız Del Piero'nun rekorunu kırdı! Boynuz kulağı geçti

Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında ilk golü kaydeden isim Kenan Yıldız, aynı zamanda Juventus formasıyla bu organizasyonda fileleri havalandıran en genç futbolcu oldu ve idolü olan Del Piero'ya ait kulüp rekorunu kırdı. Milli futbolcu, maç sonunda İtalyan efsane ile görüştü. İşte ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 10:11 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 10:16
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Kenan Yıldız Del Piero'nun rekorunu kırdı! Boynuz kulağı geçti

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın formasını giydiği İtalya temsilcisi Juventus, sahasında Hollanda ekibi PSV'yi ağırladı. 3 - 1 skorla kazanan Juventus'ta Kenan, 21. dakikada takımının ilk golünü kaydetti ve galibiyet fitilini ateşledi.

İDOLÜNÜN REKORUNU KIRDI

Bu şık gol sonrası Kenan Yıldız, 19 yıl 135 günle Juventus tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncu oldu. Önceki rekor, 13 Eylül 1995'te Borussia Dortmund'a karşı (20 yıl 308 gün) gol atan İtalyan efsanesi Alessandro Del Piero'ya aitti.

DEL PIERO İLE GÖRÜŞTÜ

Maç sonu SKY İtalya'nın yayınına konuk olan Kenan Yıldız, idolü Del Piero ile görüştü. Del Piero, "Genç bir adam yeni sezon başlangıcında benim rekorlarımı kırdı. Juventus'un 10 numarasını omuzlarında taşıma sorumluluğunu üstlendiği için çok mutluyum" ifadelerinde bulundu.

Del Piero'nun açıklamalarından sonra oldukça heyecanlanan Kenan Yıldız, gülerek 'Şu an biraz gerildim' dedi ve o anlar stüdyoda keyifli anlara neden oldu.

Maçın ardından attığı gol hakkında konuşan Kenan, "Hocanın tercih ettiği yerde oynarım. Hem ortada, hem de solda oynayabilirim. 10 numaralı formayı aldığım için çok mutluyum, bu benim çok değerli. Del Piero gibi bir gol attığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

İŞTE KENAN'IN ŞIK GOLÜ!

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