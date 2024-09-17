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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

PSG - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. PSG ile Girona kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 12:40
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PSG - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSG - Girona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. PSG ile Girona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - GIRONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Girona maçı 18 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

PSG - GIRONA MAÇI CANLI İZLE

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