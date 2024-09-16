  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Young Boys - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Young Boys ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Young Boys - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Young Boys - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Young Boys - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Young Boys ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Young Boys - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

YOUNG BOYS - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Young Boys - Aston Villa maçı 17 Eylül Salı günü saat 19.45'te TRT 1 ve tabii Spor'da canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

"Alınan 3 puana rağmen..."
"Yuh olsun!"
DİĞER
TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ YAZAR YORUMLARI | Ahmet Çakar’dan Ali Şansalan için olay yorumlar: Hataları vardı…
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Kahreden fotoğrafa A Haber ulaştı! İşte cansız bedeninin dereden çıkarılma anı
Osimhen'e Premier Lig operasyonu! Devre arası...
Avrupa devleri G.Saraylı yıldızın peşine düştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Alınan 3 puana rağmen..." "Alınan 3 puana rağmen..." 10:02
"Yuh olsun!" "Yuh olsun!" 09:58
Artık nefesler tutuldu! Sahne onların... Artık nefesler tutuldu! Sahne onların... 09:43
Milan - Liverpool maçı ne zaman? Milan - Liverpool maçı ne zaman? 09:36
Juventus - PSV maçı ne zaman? Juventus - PSV maçı ne zaman? 09:25
Feyyaz Uçar'dan flaş hakem sözleri! Feyyaz Uçar'dan flaş hakem sözleri! 00:15
Daha Eski
"Hakem maça Beşiktaş formasıyla..." "Hakem maça Beşiktaş formasıyla..." 00:15
A. Madrid evinde kazandı! A. Madrid evinde kazandı! 00:15
Inter deplasmanda Monza'ya takıldı! Inter deplasmanda Monza'ya takıldı! 00:22
Fırtına'dan Cihan Çanak açıklaması! Fırtına'dan Cihan Çanak açıklaması! 00:27
Inter deplasmanda Monza'ya takıldı! Inter deplasmanda Monza'ya takıldı! 00:36
Fırtına'dan Cihan Çanak açıklaması! Fırtına'dan Cihan Çanak açıklaması! 00:36