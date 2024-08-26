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Sparta Prag - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Sparta Prag ile Malmö plaff off maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 11:54
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Sparta Prag - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

Sparta Prag - Malmö maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Sparta Prag ile Malmö kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sparta Prag - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPARTA PRAG - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sparta Prag - Malmö maçı 27 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor. Maçı "tabii" uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz.

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