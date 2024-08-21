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Dynamo Kyiv - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dynamo Kyiv ile Salzburg, Play-Off turunda kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dynamo Kyiv - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 10:53 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2024 Çarşamba 08:34
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Dynamo Kyiv - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

Dynamo Kyiv - Salzburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu başlıyor. Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Dynamo Kyiv ile Salzburg da Play-Off için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dynamo Kyiv - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DYNAMO KYIV - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dynamo Kyiv - Salzburg maçı 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

👉DYNAMO KYIV - SALZBURG MAÇI CANLI İZLE👈

ŞAMPİYONLAR LİGİ 21 AĞUSTOS MAÇ TAKVİMİ

21 Ağustos Çarşamba | Saat: 22.00

⚽Young Boys - Galatsaray

⚽Malmö - Sparta Prag

⚽Dinamo Kiev - Salzburg

⚽Midtjylland - Slovan Bratislava

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