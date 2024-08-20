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Midtjylland - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Midtjylland ile Slovan Bratislava, Play-Off turunda kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Midtjylland - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024 Salı 10:02
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Midtjylland - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

Midtjylland - Slovan Bratislava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off turu başlıyor. Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Midtjylland ile Slovan Bratislava da Play-Off için kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Midtjylland - Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MIDTJYLLAND - SLOVAN BRATISLAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Midtjylland - Slovan Bratislava maçı 21 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

👉MIDTJYLLAND - SLOVAN BRATISLAVA MAÇI CANLI İZLE👈

ŞAMPİYONLAR LİGİ 21 AĞUSTOS MAÇ TAKVİMİ

21 Ağustos Çarşamba | Saat: 22.00

Young Boys - Galatsaray

⚽Malmö - Sparta Prag

⚽Dinamo Kiev - Salzburg

⚽Midtjylland - Slovan BratislavaASpor CANLI YAYIN

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