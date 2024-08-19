Lille - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

Lille - Slavia Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Lille ile Slavia Prag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Slavia Prag maçı 20 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

LILLE - SLAVIA PRAG MAÇI CANLI İZLE