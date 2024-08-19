Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Lille - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Lille ile Slavia Prag kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 14:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lille - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

Lille - Slavia Prag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Lille ile Slavia Prag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Slavia Prag maçı 20 Ağustos Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

LILLE - SLAVIA PRAG MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'ye Norveçli dinamo!
Ezeli rakiplerin İlkay düellosu!
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: İşte Göztepe'de yaşanan olayların perde arkası! Ali Koç sahaya neden indi? "F.Bahçe başkanlık makamı..."
Son dakika: Dilan Polat davasında flaş gelişme! Dilan Polat serbest mi kalıyor?
Oliveira'da büyük kriz! Ayrılmak için koyduğu şart...
Beşiktaş'a bir yıldız daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bodo Glimt - Kızılyıldız maçı hangi kanalda? Bodo Glimt - Kızılyıldız maçı hangi kanalda? 14:08
Fırtına'dan Manaj hamlesi! Fırtına'dan Manaj hamlesi! 13:53
Dinamo Zagreb - Karabağ maçı hangi kanalda? Dinamo Zagreb - Karabağ maçı hangi kanalda? 13:48
Ferdi'de ters köşe! 35 milyon €'ya gidecek derken... Ferdi'de ters köşe! 35 milyon €'ya gidecek derken... 13:25
Kartal'a İspanyol sağ kanat Kartal'a İspanyol sağ kanat 13:22
İşte Başakşehir'in maçında düdük çalacak isim! İşte Başakşehir'in maçında düdük çalacak isim! 12:44
Daha Eski
Immobile'den Türkçe paylaşım Immobile'den Türkçe paylaşım 12:29
Fırtına'nın maçını Portekizli yönetecek! Fırtına'nın maçını Portekizli yönetecek! 12:28
Kritik maça Danimarkalı hakem! Kritik maça Danimarkalı hakem! 12:22
G.Saray'dan sevindiren haber G.Saray'dan sevindiren haber 12:19
Oliveira'da büyük kriz! Ayrılmak için koyduğu şart... Oliveira'da büyük kriz! Ayrılmak için koyduğu şart... 12:18
Beşiktaş'a bir yıldız daha! Beşiktaş'a bir yıldız daha! 12:04