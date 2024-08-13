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Twente - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Twente ile Salzburg Ön Eleme Turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Twente - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 08:51
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Twente - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

Twente - Salzburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Twente ile Salzburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Twente - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TWENTE - SALZBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Twente - Salzburg maçı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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