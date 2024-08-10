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Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Lille 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 14:41 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 14:50
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Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Fenerbahçe ile Lille kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - LILLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Lille maçı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma EXXEN'de canlı yayınlanacak.

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