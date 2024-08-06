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Slovan Bratislava - APOEL Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Slovan Bratislava ile APOEL Nicosia 3. Ön Eleme Turu maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovan Bratislava - APOEL Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 11:59
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Slovan Bratislava - APOEL Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Şampiyonlar Ligi

Slovan Bratislava - APOEL Nicosia maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Slovan Bratislava ile APOEL Nicosia kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovan Bratislava - APOEL Nicosia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVAN BRATISLAVA - APOEL NICOSIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovan Bratislava - APOEL Nicosia maçı 7 Ağustos Çarşamba günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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