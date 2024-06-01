Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund - Real Madrid | Canlı izle (DORTMUND REAL MADRID CANLI İZLE)

Borussia Dortmund - Real Madrid | Canlı izle (DORTMUND REAL MADRID CANLI İZLE)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund ile Real Madrid, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Dev mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 23:00
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Borussia Dortmund - Real Madrid | Canlı izle (DORTMUND REAL MADRID CANLI İZLE)

Dortmund - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund ile Real Madrid, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Dev mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Dortmund - Real Madrid maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de TV 8'de canlı yayınlanıyor.

DORTMUND - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Ferland Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.

Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug

SLOVEN HAKEM YÖNETECEK

Dortmund, Paris Saint-Germain'i 2-0'lık skorla geçerek finale yükselirken Real Madrid ise Bayern Münih'i 4-3 yenerek finale çıkmayı başardı.

Final karşılaşmasının hakemi Slovenya'dan Slavko Vincic oldu. Dortmund - Real Madrid maçı Vincic'in ikinci büyük UEFA kulüp yarışması finali olurken maç normal sürede berabere biterse 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.

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