Borussia Dortmund - Real Madrid | Canlı izle (DORTMUND REAL MADRID CANLI İZLE)

Dortmund - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşanıyor. Borussia Dortmund ile Real Madrid, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Dev mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

DORTMUND - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Dortmund - Real Madrid maçı 1 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de TV 8'de canlı yayınlanıyor.

DORTMUND - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Ferland Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Jr.

Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug

SLOVEN HAKEM YÖNETECEK

Dortmund, Paris Saint-Germain'i 2-0'lık skorla geçerek finale yükselirken Real Madrid ise Bayern Münih'i 4-3 yenerek finale çıkmayı başardı.

Final karşılaşmasının hakemi Slovenya'dan Slavko Vincic oldu. Dortmund - Real Madrid maçı Vincic'in ikinci büyük UEFA kulüp yarışması finali olurken maç normal sürede berabere biterse 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa penaltı atışlarına geçilecek.