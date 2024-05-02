Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında karşı karşıya gelen Bayern Münih ile Real Madrid karşılaşmasında adeta bir gol düellosu yaşandı. Thomas Tuchel'in ekibi Bayern Münih ile Carlo Ancelotti'nin yönetimindeki Real Madrid 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Real Madrid oldu. İspanyol temsilcisi 24'üncü dakikada Vinicius Junior'un golüyle öne geçti. İlk devre bu skorla kapanırken, ikinci yarıya ise ev sahibi Bayern Münih adeta fırtına gibi girdi. Alman ekibi 53'üncü dakikada Leroy Sane ve 57'nci dakikada penaltıdan Harry Kane'nin golleriyle skoru 2-1 lehine çevirmeyi başardı. Vinicius Junior, 83'te attığı golle skoru belirledi: 2-2.

KANE'DEN 43 MAÇTA 43 GOL

Allianz Arena'daki maçta Bayern Münih'in İngiliz yıldızı Harry Kane, bu sezon çıktığı 43'üncü maçta 43'üncü golüne imza atmış oldu. Real Madrid'de ise 23 yaşındaki Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, her iki yarıda attığı gollerle duble yaptı. İspanyol ekibinde milli futbolcumuz Arda Güler, yedek soyunduğu karşılaşmada süre alamadı. İki takım da rövanş öncesi avantajlı konuma geçemedi ve turun kaderi Madrid'deki maça kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 8 Mayıs Çarşamba günü Madrid'de oynanacak ve finale yükselen taraf belli olacak.

RODRYGO: HER ZAMAN TEHLİKELİ TAKIMIZ

İspanyol ekibinin Brezilyalı yıldızı Rodrygo, geri düştüklerinde daha etkili olduklarını belirterek, "Artık buna alıştık. Oyundan düşüyor gibi göründüğümüzde daha tehlikeli bir takımız. Bernabeu'da her şey olabilir ama taraftarlarımızın huzurunda olacağız ve şimdiden heyecanlıyız" dedi.

BENİM İÇİN GOLÜ KROOS ATTI

Bayern deplasmanında Real'in iki golünü de kaydeden Vinicius Junior, Kroos'un her zaman işleri kolaylaştırdığını söyledi. Vinicius, "Kroos her zaman işleri kolaylaştırır. Benim için golü o attı ama takımın seviyesinden memnunum. Kendimizi geliştirmeliyiz ama böyle devam edersek başarılı olacağız. Ben Toni'yi gerçekten iyi tanıyorum, o da beni iyi tanıyor. Şimdi Bernabeu'da sihirli bir gece geçirme ve Real Madrid'i ait olduğu yere, finale taşıma vakti" dedi.