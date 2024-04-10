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Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid ile Borussia Dortmund karşı karşıya geliyor. Metropolitano'daki zorlu karşılaşmayı İtalyan hakem Marco Guida yönetiyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 21:53 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 22:00
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Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı CANLI İZLE | Şampiyonlar Ligi canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid evinde Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. İspanyol ekibi taraftarı önünde galip gelerek rövanş öncesi avantajı elde etmek istiyor. Alman devi ise deplasmandan iyi skorla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Atletico Madrid - Borussia Dortmund mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ATLETİCO MADRİD - BORUSSİA DORTMUND MAÇI CANLI İZLE

MAÇIN 11'LERİ

Atletico Madrid: Oblak, Witsel, Gimenez, Azpilicueta, Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino, Morata, Griezmann.

Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Sabitzer, Emre Can, Sancho, Nmecha, Adeyemi, Füllkrug.

ATLETICO MADRID - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Borussia Dortmund maçı 10 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de başladı. Mücadele TV 8,5'ta canlı yayınlanıyor.

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