Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Dortmund - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Dortmund - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Dortmund ile PSV kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 14:00 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 14:00
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Dortmund - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Dortmund - PSV maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Dortmund ile PSV kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - PSV maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - PSV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - PSV maçı 13 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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