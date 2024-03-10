Barcelona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Barcelona - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Barcelona ile Napoli kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Barcelona - Napoli maçı 12 Mart Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.