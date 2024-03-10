Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Arsenal - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Arsenal - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Arsenal ile Porto kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 17:10 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 17:30
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Arsenal - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Arsenal - Porto maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Arsenal ile Porto kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Porto maçı 12 Mart Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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