Arsenal - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Arsenal - Porto maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Arsenal ile Porto kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - PORTO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Porto maçı 12 Mart Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.