Manchester City Kopenhag maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor.
Son 16 turu rövanş maçında Manchester City sahasında Kopenhag'ı konuk ediyor.
İngiliz ekibi, Danimarka'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanarak çeyrek final için büyük avantaj elde etmişti.
MANCHESTER CITY - KOPENHAG İLK 11'LER
Manchester City: Ederson, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol, Kovacic, Rodri, Rico Lewis, Matheus Nunes, Bobb, Alvarez, Haaland
Kopenhag: Grabara, Jelert, Vavro, McKenna, Diks, Oskarsson, Clem, Elyounoussi, Ankersen, Achouri, Froholdt
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