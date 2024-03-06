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Manchester City Kopenhag maçı CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City ile Kopenhag karşı karşıya geliyor. Manchester City - Kopenhag maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 23:20 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 23:30
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Manchester City Kopenhag maçı CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla sürüyor.

Son 16 turu rövanş maçında Manchester City sahasında Kopenhag'ı konuk ediyor.

İngiliz ekibi, Danimarka'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanarak çeyrek final için büyük avantaj elde etmişti.

MANCHESTER CITY - KOPENHAG İLK 11'LER

Manchester City: Ederson, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol, Kovacic, Rodri, Rico Lewis, Matheus Nunes, Bobb, Alvarez, Haaland

Kopenhag: Grabara, Jelert, Vavro, McKenna, Diks, Oskarsson, Clem, Elyounoussi, Ankersen, Achouri, Froholdt

MANCHESTER CITY - KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE

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