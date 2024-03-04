Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Manchester City - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Manchester City ile Kopenhag kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Kopenhag maçı 6 Mart Çarşamba günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

MANCHESTER CİTY - KOPENHAG MAÇI CANLI İZLE