Napoli - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Napoli - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Napoli ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Barcelona maçı 19 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.