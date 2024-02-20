Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Napoli - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Napoli - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Napoli ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 11:30
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Napoli - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Napoli - Barcelona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Napoli ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Barcelona maçı 19 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

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