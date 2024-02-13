Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSG - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. PSG ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 11:30
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PSG - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

PSG - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Fransa ekibi PSG ile İspanyol ekibi Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSG - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSG - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSG - Real Sociedad maçı 14 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

PSG - REAL SOCIEDAD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

PSG: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Manuel Ugarte, Vítinha, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappe, Bradley Barcola.

Real Sociedad: Alex Remiro, Hamari Traore, Igor Zubeldia, Robin Le Normand, Javi Galán, Takefusa Kubo, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Brais Méndez, Andre Silva, Sadiq Umar.

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