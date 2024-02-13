Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Kopenhag - Manchester City maçı CANLI İZLE | Kopenhag - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Kopenhag - Manchester City maçı CANLI İZLE | Kopenhag - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. Danimarka ekibi Kopenhag, son şampiyon Manchester City'i ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 09:30 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kopenhag - Manchester City maçı CANLI İZLE | Kopenhag - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Kopenhag - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile İngiliz devi Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kopenhag - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kopenhag - Manchester City maçı 13 Şubat Salı günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Erling Haaland - Machester City

KOPENHAG - MANCHESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kopenhag: Kamil Grabara, Peter Ankersen, Kevin Diks, Kevin Diks, Elias Jelert, Andreas Cornelius, Rasmus Falk Jensen, Diogo Gonçalves, Elias Achouri, Viktor Claesson, Mohamed Elyounoussi.

Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Ruben Dias, Nathan Aké, Josko Gvardiol, Rodri, Bernardo Silva, Julián Álvarez, Kevin De Bruyne, Phil Foden, Erling Haaland.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Kayserispor - Beşiktaş maçı sonrası flaş sözler! Yeni transferler: "Muçi, gerçekçi değildi..."
Başkan Erdoğan BAE'de! Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak
Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca...
Worrall duvar ördü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman?
Şampiyonlar Ligi'nin yeni topu açıklandı!
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 13 ŞUBAT | Ay Koç burcunda!
İSTANBUL HAVA DURUMU 13 ŞUBAT | AKOM tarih verdi: Yağmur ne kadar sürecek?
ANTALYA'DA SEL FELAKETİ | Antalya okullar tatil mi? Yağış devam edecek mi? 13 Şubat hava durumu
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Martial bombası! Sezon sonunda imza atacak Martial bombası! Sezon sonunda imza atacak 09:48
Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca... Kent şaşkınlığı! İsmail Kartal oyuna alınca... 09:28
RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman? RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman? 09:25
Sinan Kaloğlu: Maç oynatılmamalı Sinan Kaloğlu: Maç oynatılmamalı 09:18
"İnadından vazgeçti!" "İnadından vazgeçti!" 09:01
Kopenhag - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Kopenhag - Manchester City maçı hangi kanalda? Saat kaçta? 09:00
Daha Eski
Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! Beşiktaşlı yıldıza övgü dolu sözler! 08:47
Bugün kimin maçı var 13 Şubat? Bugün kimin maçı var 13 Şubat? 08:28
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! 01:06
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! Chelsea 3 puanı 3 golle aldı! 01:06
Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! 01:02
Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! Almeria ile Athletic Bilbao yenişemedi! 01:01