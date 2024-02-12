Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor. RB Leipzig ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 12:10 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 12:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

RB Leipzig - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Almanya ekibi RB Leipzig ile İspanyol devi Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Real Madrid maçı 13 Şubat Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

Arda Güler - Real Madrid

RB LEIPZIG - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Peter Gulacsi, Benjamin Henrichs, Christopher Lenz, Castello Lukeba, Mohamed Simakan, Christoph Baumgartner, Kevin Kampl, Nicolas Seiwald, Dani Olmo, Benjamin Sesko, Yussuf Poulsen.

Real Madrid: Andriy Lunin, Lucas Vázquez, Daniel Carvajal, Nacho Fernandez, Ferland Mendy, Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Toni Kroos, Brahim Díaz, Rodrygo, Vinícius Júnior.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE | beIN SPORTS 1 Kayserispor Beşiktaş canlı yayın TIKLA-İZLE!
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye'ye döndü
Ghezzal ve Tayfur gelişmesi! Sahalara dönüş tarihleri...
G.Saray İtalyan yıldızı istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Son 16 turu başlıyor! İşte maç programı
Kopenhag - Manchester City maçı ne zaman?
DEADPOOL 3 FRAGMAN İZLE
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 12 Şubat Pazartesi
EKPSS BAŞVURU EKRANI 2024 | ÖSYM EKPSS başvuru şartları, son başvuru ne zaman?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Hatayspor maçı saat kaçta? 12:06
Ghezzal ve Tayfur gelişmesi! Sahalara dönüş tarihleri... Ghezzal ve Tayfur gelişmesi! Sahalara dönüş tarihleri... 11:53
Boey yurt dışında gündem oldu! Boey yurt dışında gündem oldu! 11:28
G.Saray ara transfer dönemini rekorla geçirdi! G.Saray ara transfer dönemini rekorla geçirdi! 11:24
Metin Öztürk'ten Eryaman Stadı açıklaması! Metin Öztürk'ten Eryaman Stadı açıklaması! 11:21
RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman? RB Leipzig - Real Madrid maçı ne zaman? 11:11
Daha Eski
Bu şampiyonluk başka bir hikaye! Bu şampiyonluk başka bir hikaye! 11:05
Kopenhag - Manchester City maçı ne zaman? Kopenhag - Manchester City maçı ne zaman? 10:58
Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! Galatasaray yıldızları sezon sonuna bıraktı! 10:36
A. Efes'in kupada rakibi belli oldu! A. Efes'in kupada rakibi belli oldu! 10:28
Dikkat çeken istatistik! Livakovic'in... Dikkat çeken istatistik! Livakovic'in... 10:27
Kadıköy'den artık çıkış var! Kadıköy'den artık çıkış var! 10:23