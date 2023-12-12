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Union Berlin 2-3 Real Madrid (Maç sonucu ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi son hafta maçında Real Madrid, deplasmanda konuk olduğu Union Berlin'i 3-2'lik skorla mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 01:05 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 01:10
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Union Berlin 2-3 Real Madrid (Maç sonucu ÖZET)

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanan son hafta mücadelesinde İspanyol devi Real Madrid deplasmanda Alman ekibi Union Berlin'e konuk oldu.

Olympiastadion'da oynanan ve 23.00'te başlayan karşılaşmanın 45. dakikasında Real Madrid, Modric'le penaltı atışından yararlanamadı, 45+1. dakikada Union Berlin, Volland ile 1-0 öne geçti.

61'de Joselu ile skoru dengeleyen Real Madrid, 72'de yine Joselu ile 2-1 öne geçti.

85'te Union Berlin, Kral ile durumu 2-2'ye getirse de, 89. dakikada Caballos gol perdesini kapatan isim oldu: 2-3.

Real Madrid bu sonucun ardından C Grubu'nu 18 puanla namağlup lider tamamlayarak üst tura yükselirken, Union Berlin 2 puanla son sırada yer aldı ve Avrupa kupalarına veda etti.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nden son 16 turuna kalan takımlar...

➡️ A Grubu

🇩🇪 Bayern Münih

🇩🇰 Kopenhag

➡️ B Grubu

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇳🇱 PSV Eindhoven

➡️ C Grubu

🇪🇸 Real Madrid

🇮🇹 Napoli

➡️ D Grubu

🇪🇸 Real Sociedad

🇮🇹 Inter

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