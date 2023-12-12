Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United 0-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manchester United 0-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. maçında Manchester United deplasmanda Bayern Münih'e 1-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 00:56 Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 Çarşamba 01:22
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Manchester United 0-1 Bayern Münih (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Bayern Münih ile Manchester United kozlarını paylaştı.

Temsilcimiz Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren zorlu mücadeleyi Alman devi 1-0 kazandı ve grup aşamasını namağlup şekilde lider tamamladı.

Karşılaşmanın tek golü 71. dakikada Kingsley Coman'dan geldi.

İşte bu sonucun ardından A Grubu'nda oluşan puan durumu:

1) Bayern Münih: 16

2) Kopenhag: 8

3) GALATASARAY: 5

4) Manchester United: 4

Grubu ilk 2 sırada tamamlayan Bayern Münih ve Kopenhag, Devler Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Temsilcimiz Galatasaray ise grubu 3. sırada tamamladı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Manchester United ise Avrupa kupalarına veda etti.

TARİHE GEÇTİLER

Bu sonucun ardından, grup maçlarında kalesinde toplam 15 gol gören Manchester United, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en çok gol yiyen İngiliz takımı olarak tarihe geçti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden son 16 turuna kalan takımlar...

➡️ A Grubu

🇩🇪 Bayern Münih

🇩🇰 Kopenhag

➡️ B Grubu

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal

🇳🇱 PSV Eindhoven

➡️ C Grubu

🇪🇸 Real Madrid

🇮🇹 Napoli

➡️ D Grubu

🇪🇸 Real Sociedad

🇮🇹 Inter

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