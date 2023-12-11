Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Napoli - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Napoli - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Napoli - Braga karşı karşıya gelecek. Futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detayları araştırıyor. Peki, Napoli - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 12:31 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 12:40
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Napoli - Braga maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Napoli - Braga maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Napoli ile Braga kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Napoli - Braga maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NAPOLI - BRAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Napoli - Braga maçı 12 Aralık Salı günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.

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