Inter - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Inter - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Inter ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Real Sociedad maçı 12 Aralık Salı günü saat 23:00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.